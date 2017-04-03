Apple Kendi Mobil Grafik İşlemcilerini Üretecek

Apple gelecekteki teknolojilerine yön vermek ve Apple ürünleri üzerinde tam yetki sağlamak için bağımsız mobil grafik işlemcilerini artık kendisinin üreteceğini Imagination Technologies’e bildirdi.

Bu haber, karlarının yüzde 50'sini Apple üzerinden sağlayan şirket tarafından haliyle pek hoş karşılanmadı. Daha kötüsü haber duyulur duyulmaz Imagination’ın hisselerinde neredeyse yüzde 70’lik bir düşüş yaşandı. Ipad, Iphone, Apple Watch gibi ürünlerin çiplerini yıllardır üreten Imagination'ın zor durumda kalmasının en büyük nedenlerinden biri; satılan her üründen ufak da olsa bir pay alıyor olması. İşin ilginç yanı, Apple'ın Imagination’ın hisselerinin yüzde 6'sını da elinde bulunduruyor olup, yine de böyle bir tutum izleyebiliyor olması.

Bu arada, yeni üretilecek GPU ve CPU’ların patentlerinin Imagination’ın ürettiği parçalarla çakışma ihtimali de var. Imagination konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farklı özelliklerde çip üretmenin Apple için gerçek bir sınav olacağını dile getirdi. Apple’ın 2 sene içinde Imagination ile anlaşmasını sonlandırıp kendi çiplerini üretmeye yoğunlaşacağı da teknoloji kulislerinde fısıldanıyor.

Apple ve Imagination Technologies arasında geçtiğimiz yılın mart ayında başlayan ve süre gelen uzlaşma çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği hanüz çok net değil. Bu iki firmanın ortak paydada buluşup buluşmayacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.

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