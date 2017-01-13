Apple MacBook Ürün Ailesi 2016’da Tüm PC Sektörünün Yüz Karası Oldu

PC pazarında üreticiler küçülmeye, çok fazla pahalı olmamaya gayret ederken, Apple MacBook dizüstü bilgisayarlar sektörde yüzde 9.8 kadar satış kaybı yaşadılar. Bunun sebebi hem pahalı olamaları, hem de yenilikçi çizgiden uzaklaşmaları.

Tüm PC pazarının 2015’ten bu yana yüzde 5.7 kadar kan kaybettiği rapor edilirken PC pazarının tek galibi yüzde 4.3’lük bir satış artışıyla Dell olmuş.

IDC raporlarına göre, Apple severler aslında 2013 yılından bu yana tüm taleplerine cevap verecek nitelikte bir cihaz satın alamıyorlar. Kısaca Apple MacBook Pro ürünlerinde ihtiyaç olan güncellemeler yapmıyor, çoğunlukla eski ürünleri makyajlayıp satıyor. Bu durum tüketicin elbette gözünden kaçmıyor. Apple MacBook Pro ailesinin tamamı, Microsoft Surface ürünleri karşısında güçsüz ve rekabet edemez durumda kaldılar.

Business Insider’ın haberine göre Apple severler maalesef artık şirket tarafından önemsenmediklerin düşünüyorlar. Apple’ın PC sektörü ile ilgili stratejilerinin ilk sıralarda yer almadığına inanıyorlar. Mac severler arasında yapılan bir araştırmaya göre MacBook serisi PC’ler bu sene sonundan itibaren tercih edilebilir ürünler arasında yer almayacaklar bile.

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