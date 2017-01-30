?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiApple, Microsoft'un Surface Başarısını Kıskanıyor

Apple, Microsoft'un Surface Başarısını Kıskanıyor

Apple vs Microsoft

Microsoft, Surface ile büyük bir başarı yakaladı. Teknoloji devi, Surface serisi ile 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 1.3 milyar dolar gelir sağladı ve bu yıl toplam gelirini 4.3 milyar dolara çıkardı. İlk bakışta, Microsoft'un bu başarısı şirketin büyüklüğü düşünüldüğünde çok azmış gibi gelebilir, fakat Apple için tehlike çanları bilgisayar alanında çalmaya başladı. Çünkü yazılım devi Microsoft, Apple müşterilerinin kalbini çalmayı çoktan başardı.

Surface'in ilk çıkışı düşünüldüğünde, başından beri Macbook'a alternatif olarak piyasaya sunulmuştu. Otoriterler bunu yanlış algıladı ve hep iPad ile kıyaslandı. Son olarak Surface Studio'nun piyasaya sürülmesiyle gerçek anlaşıldı ve Microsoft'un All-in-One serisi PC pazarında ciddi bir hakimiyet kurmaya başladı. Tabii bu arada Apple'ın iMac'lerinin yerini de almış oldu.

Donanım Pazarında Apple ve Microsoft

İlk bakışta, Apple'ın Surface'in büyümesinden endişelenmesi için hiçbir neden yok. Çünkü donanım bölümündeki çalışmaları hala etkileyici sonuçlar veriyor. Bunu iPhone'un yakaladığı başarı furyasından rahatlıkla görebiliyoruz. Sadece 2016'nın ikinci çeyreğinde Apple, 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla, 32.21 milyar dolardan yüzde 12.6 düşüşle, yalnızca iPhone ile 28.16 milyar dolarlık bir gelir elde eti.

Dikkat ederseniz bu başarıyı iPhone'a borçlu olduğunu görürsünüz. Diğer klasmanlarla karşılaştırıldığında Apple'ın gelirlerinde ciddi bir azalma görülüyor. iPad tarafında 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 6 düşüşte 4.26 milyar dolar gelir sağlandı. Daha da kötüsü, satışlar her çeyrekte azalıyor. Mac tarafına baktığımızda ise son çıkarılan felaket hepimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla Microsoft, Surface ile çok başarılı bir gelecek inşa edebilir. 

Microsoft'un her hamlesini dikkatlice takip eden Apple, 2017 yılını iyi değerlendirmeli. Aksi takdirde karşısında çok ciddi bir rakip görebilir.

Microsoft Surface Phone, iPhone Katili Olabilir

Microsoft'a Göre Macbook'lardan Surface'e Geçiş Hızlandı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 30.01.2017

Apple, Microsoft'un Surface Başarısını Kıskanıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İki Kardeş Mayın Avlayan Drone Geliştirdiler İki Kardeş Mayın Avlayan Drone Geliştirdiler Massoud ve Mahmud Hassani kardeşler, Kabil’de dünyaya geldiler. Ailesi ile birlikte Hollanda’ya göç eden Afgan kardeşler, çocukluk yıllarında…
WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Gelebilir WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği GelebilirDünya çapında en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden olan WhatsApp yakın gelecekte kuşşanılşı bir özellik kazanabilir.… Xbox Patronu Geriye Dönük Uyumluluk Konusunda Kararlı Xbox Patronu Geriye Dönük Uyumluluk Konusunda KararlıXbox'ın Playstation 4 üzerindeki avantajlarından biri, geriye dönük uyumluluk desteği sağlamasıdır. Bu, Xbox 360 oyunlarını yeniden oynamak…
Kendi Kendiyle Rekabet Eden Microsoft, Windows 10'u Pazarın Galibi İlan Etti Canlı Timsahları İzleyen Robot Sürüngenler ile Tanışın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten