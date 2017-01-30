Apple, Microsoft'un Surface Başarısını Kıskanıyor

Microsoft, Surface ile büyük bir başarı yakaladı. Teknoloji devi, Surface serisi ile 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 1.3 milyar dolar gelir sağladı ve bu yıl toplam gelirini 4.3 milyar dolara çıkardı. İlk bakışta, Microsoft'un bu başarısı şirketin büyüklüğü düşünüldüğünde çok azmış gibi gelebilir, fakat Apple için tehlike çanları bilgisayar alanında çalmaya başladı. Çünkü yazılım devi Microsoft, Apple müşterilerinin kalbini çalmayı çoktan başardı.

Surface'in ilk çıkışı düşünüldüğünde, başından beri Macbook'a alternatif olarak piyasaya sunulmuştu. Otoriterler bunu yanlış algıladı ve hep iPad ile kıyaslandı. Son olarak Surface Studio'nun piyasaya sürülmesiyle gerçek anlaşıldı ve Microsoft'un All-in-One serisi PC pazarında ciddi bir hakimiyet kurmaya başladı. Tabii bu arada Apple'ın iMac'lerinin yerini de almış oldu.

Donanım Pazarında Apple ve Microsoft

İlk bakışta, Apple'ın Surface'in büyümesinden endişelenmesi için hiçbir neden yok. Çünkü donanım bölümündeki çalışmaları hala etkileyici sonuçlar veriyor. Bunu iPhone'un yakaladığı başarı furyasından rahatlıkla görebiliyoruz. Sadece 2016'nın ikinci çeyreğinde Apple, 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla, 32.21 milyar dolardan yüzde 12.6 düşüşle, yalnızca iPhone ile 28.16 milyar dolarlık bir gelir elde eti.

Dikkat ederseniz bu başarıyı iPhone'a borçlu olduğunu görürsünüz. Diğer klasmanlarla karşılaştırıldığında Apple'ın gelirlerinde ciddi bir azalma görülüyor. iPad tarafında 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 6 düşüşte 4.26 milyar dolar gelir sağlandı. Daha da kötüsü, satışlar her çeyrekte azalıyor. Mac tarafına baktığımızda ise son çıkarılan felaket hepimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla Microsoft, Surface ile çok başarılı bir gelecek inşa edebilir.

Microsoft'un her hamlesini dikkatlice takip eden Apple, 2017 yılını iyi değerlendirmeli. Aksi takdirde karşısında çok ciddi bir rakip görebilir.

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