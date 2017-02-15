Apple, Parmak İzi Okuyan Dokunmatik Ekran İçin Patent Aldı

Akıllı telefon üreticilerinin Home tuşlarını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Apple'ın yeni aldığı bir patent ise, yepyeni bir dokunmatik ekran paneli sistemine geçeceğini bize gösteriyor. Görünen o ki, Home tuşları artık tarihe karışacak.

Teknoloji devi Apple, "IR diyotlu interaktif bir ekran paneli" için bir patent aldı. Kullanıcıların dokunmatik ekrana yerleştirilen sanal bir Home tuşu aracılığıyla cihaz ile etkileşime girmesini sağlayacak bu yöntem, Salı günü ABD Patent ve Ticaret Kurumu tarafından tescillendi. Artık geleneksel hale gelmiş iPhone ekranlarının altında bulunan fiziksel Home tuşunu öldürebilecek bu gelişme, teknoloji dünyanın geçmek için hazır olduğu yeni ekranların habercisi olabilir.

Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın 2007'de ilk iPhone'u tanıtmasından bu yana, yuvarlak Home tuşları cihazla özdeşleşmiş oldu. Ancak Apple, iPhone 5S ile birlikte kullanıcıların parola yazmak yerine, parmak izi okuyarak cihaza erişmelerinin önünü açtı. Touch ID piyasaya sürüldüğünden bu yana da Home tuşlarının kaldırılacağı konuşuluyor.

Peki bu yeni interaktif ekran panelinin ne gibi özellikleri olacak? Konuyla ilgili ilk göstergeler, yeni ekran panelinin parmak izi okuyabilecek teknolojiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Diğer yandan, cihazın kilidini açmanın bir yolu olarak iris tarayıcı kullanılabileceği de konuşuluyor. Hangisi doğru çıkacak bilmiyoruz, fakat Apple, iPhone 8 ile birlikte devrimsel yenilikler getirebilir.

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