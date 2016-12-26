Apple Patent Davası Açılmadan Nokia Ürünlerini Mağazalarından Kaldırdı

Apple, patent davası açılmadan Nokia ürünlerini mağazalarından çekme kararı aldı. Withings ürünlerini artık Apple mağazalarından almak mümkün olmayacak.

Apple ve Nokia bir kez daha patent savaşına girebilir. Amerikalı şirket, Finli şirketin sahip olduğu tüm ürünleri, yasal uyuşmazlık sona erene kadar mağazalarından çekmeye karar verdi. Sonuç olarak, müşteriler artık Withings ürünlerini Apple Store'lardan alamayacaklar. Withings, Nokia'nın bu yılın başında satın aldığı ve iPhone'larla senkronize bir şekilde çalışabilen termometrelere, terazilere, akıllı saatlere ve band'lere sahip, birinci sınıf cihazlar üreten bir şirket olmasıyla dikkat çekiyordu.

Nokia, Amerika ve Almanya'da Apple'ı, bazı pazarlarda satılan ürünlerde teknolojilerini kullandığı gerekçesiyle patent ihlali yapmakla suçluyor. Patent ihlallerini gidermek için 2011 yılından beri Apple ile birlikte çalıştığını belirten şirket, Cupertino merkezli teknoloji deviyle şu aralar bazı anlaşmazlık yaşıyor. Yakın bir tarihte Apple'ın, Nokia tarafından patentlenen teknolojileri kullanmak için ödeme yapmayı reddettiği iddia edildi.

Nokia'nın Patent İşleri Başkanı Ilkka Rahnasto konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nokia, Apple ürünleri de dahil olmak üzere, bugünün mobil cihazlarında kullanılan temel teknolojilerin çoğuna katkıda bulundu. Apple'ın bu patentleri kullanımını kapsayan birkaç yıllık müzakereler sonunda, haklarımızı savunmak için harekete geçmeye başladık" dedi.

Withings ürünlerini mağazalarından çekme kararı alan Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nokia ile olan bu anlaşmazlık, Apple ile müşterilerinin arasında teminat sıkıntısı yaratabilir. İlerleyen günlerde iki taraftan ne gibi hamleler gelecek hep birlikte göreceğiz.

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