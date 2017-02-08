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Apple ve Samsung Davası Başladığı Yere Geri Dönüyor

samsung apple makhkemesi

Apple ile Samsung patent ihlali davası, 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse tüm yasal sisteminde yer aldı, şimdiyse başladığı noktaya geri gönderildi. Geçtiğimiz Salı günü Federal Temyiz Mahkemesi, uzun süren patent anlaşmazlığının Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne gönderilmesi kararını verdi. Duruşmaların yapıldığı bu alt mahkeme, yeni bir tazminat davası açmaya veya başka bir başvuruda bulunmaya karar verecek.

Samsung, yaptığı açıklamada, "Bölge mahkemesindeki davamıza hazırlanıyoruz. Yaratıcılık, yenilikçilik ve pazardaki adil rekabeti teşvik edenler adına hak iddia ediyoruz" dedi. 2012’de bu mahkemeden çıkan kararla 1 milyon dolar kazanan Apple, son karar hakkındaki yorum taleplerine henüz cevap vermedi. Apple'ın ilk günden bu yana tutumu, Samsung'un patent satış haklarını ihlal ettiği için tüm cihaz satışlarında hasar ödemesi yönündeydi. 2015 yılında 548 milyon dolar tazminat ödeyen Samsung için son karar ne olacak hala belirlenmiş değil.

5 yıldır süregelen davaların sonuçlarını görmek oldukça ilginç olacak. Android piyasasının devi Samsung mu yoksa iOS işletim sistemiyle herkesi dışlayan Apple mı karlı çıkacak merakla bekliyoruz.

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Yazar: - 08.02.2017

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