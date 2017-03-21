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Apple Store Kapandı! Büyük Sürpriz Geliyor

Apple Store kapanma

Bugün Apple Store'a girmeye çalışanlar, servisin bir süreliğine kapalı olduğu yazısını gördüler. Birkaç saatliğine kapatılan servisin açılmasından sonra Apple'ın sürpriz bir duyuru yapması bekleniliyor. 

Büyük etkinlikler veya duyurular öncesi kapatılan Apple Store, açıldıktan sonra yeni ürünlere özel içeriklerle doluyordu. Apple, daha öne bugün için herhangi bir etkinlik planı yapmamasına rağmen Apple Store'un bir süreliğine kapalı kalacağını açıkladı. "Sizin için mağazamızda çok özel bir şeyimiz var. Ve size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar gelin." şeklinde bir yazıyla kullanıcılarını karşılayan Apple'ın sürprizine dair beklentiler de arttı. 

Yapılacak duyuruya dair herhangi bir ipucu vermeyen şirketin ne duyurabileceğine dair söylentiler de aldı başını gitti. Daha önce 128GB iPhone SE söylentileri çıkmıştı. SE serisine yeni bir telefon ekleyeceği de konuşulan Apple'ın duyuruyu bugün yapabileceği söylendi. Diğer taraftan Apple hayranları tarafından uzun süredir beklenen yeni iPad'lerin duyurulma tarihinin de bugün olabileceğine dair tartışmalar yapılmaya başlandı. 

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için kırmızı renkli yeni tasarımın da yapılabileceğine dair söylentiler de bu haberler arasında yerini alırken, bir başka grup da yapılacak duyurunun Apple'ın uzun süredir inşa ettiği Apple Campus'un açılışı olabileceği söylendi. Bugün TSİ 15.00 ve 23.00 arasında kapalı kalacak mağazanın, 23.00'dan sonra yeni sürpriziyle birlikte geri döneceği de söylendi. 

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Yazar: - 21.03.2017

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