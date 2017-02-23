Apple Store'dan Servis Randevusu Almak, Deveye Hendek Atlatmaktan Zor

Dünya çapında Apple müşteri hizmetleri, 5 yıldızlı sıralara yerleşirken Türkiye'de durumun hiç böyle olmadığı internet sitelerinde paylaşılıyor. Artan tüketici ve sınırlı sayıda Apple Store'un bulunduğu ülkemizde, bir mağazadan randevu almanın zorluğu ve elemanların ilgisizliği artık şikayet sitelerini dolduruyor.

Küresel olarak geçen sen 75 milyonunun üzerinde satış yapan iPhone'lar tüketiciyi koruyan ancak kendini de garantiye almayı ihmal etmeyen servis politikasıyla da dikkat çekiyor. Çıkardığı her modelin tüketici öneri ve talepleri doğrultusunda üretildiğini savunan Apple, müşteri memnuniyetinde de dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri. Ancak Türkiye'de bazı şikayet siteleri, ülkemiz için aynı politikanın pek de işlemediğini gösterir nitelikte iletilerle dolup taşıyor.

Şikayetlerin içeriğine bakılacak olursa, Apple cihazların satış-tamir-değişim gibi hizmetlerinin gerçekleştirildiği yer olan Apple Store'lar, Türkiye'de acınacak haldeler. Servis randevuları için sabah erken davranmak, çok ileri tarihlere randevu almak ve bunun sonunda cihazı servise kabul ettirememek gibi bir çok sıkıntıyla karşılaşan tüketiciler soluğu şikayet sitelerinde alıyor ve dertlerini dile getiriyorlar.

Aşağıda benzer durumlarda yaşanmış tecrübelerin küçük bir örneğini bulabilirsiniz. Sitelere yapılan şikayetlerin çoğunluğu servis ve müşteri memnuniyeti hakkında. Bunların arasında mağazaların arandığında telefonların açılmadığına dair şikayetler de var. Ayrıca Apple Store'dan randevu alamayan kişilere 50 liradan başlayan fiyatlarla karaborsadan Apple Store randevusu satıldığı da iddia ediliyor. Bir çok kullanıcı da randevu alırken iCloud şifrelerinin sorgulandığından ve Apple Store'a gidildiğinde kimlik sorulduğundan şikayetçi. İddialara göre, bu bilgileri vermek istemezseniz, servis hizmeti alamıyorsunuz.

Sinirli Tüketici Apple Store’da iPhone ve iPad’leri Parçaladı

Apple Store Çalışanları Moda Eğitimi Alıyor

Apple Store'un 2. Mağazasına Akasya AVM Ev Sahipliği Yapacak