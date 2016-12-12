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Apple Support
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Apple Support

Apple Support İndir Hemen İndir

97 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Apple Support
Apple Support
Apple Support
Apple Support
Apple Support

Tüm Apple cihazlarınız için profesyonel yardım alın.

Erkan Calp Son güncelleme 16 dakika önce

Apple Support (Apple Destek), her Apple kullanıcısının telefonunda olması gerektiğini düşündüğüm bir uygulama. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV kısacası tüm Apple marka cihazlarda yaşadığınız sorunlar için hızlıca Apple uzmanlarına ulaşıp canlı destek alma, Apple Store’dan randevu alma, cihazlar hakkında faydalı makalelere ulaşma şansına sahipsiniz.

Apple Kimliğiniz ile giriş yapmanızın ardından sahip olduğunuz tüm Apple cihazları listeleyen Apple Support (Apple Destek) uygulaması Türkçe dil desteğiyle geliyor ve oldukça basit kullanıcı arayüzüne sahip.

Apple marka herhangi bir cihazınızda yaşadığınız donanımsal sorunda onarım hizmeti almak için Apple Store veya yakınınızdaki bir Apple Yetkili Servis Merkezi’nden kolaylıkla randevu alıp Apple’ın sizi belirlediğiniz saatte aramasını isteyebiliyorsunuz. Tabii ki garanti kapsamında birebir telefonla veya yazılı olarak canlı destek üzerinden yardım alma şansınız da var. Ayrıca Apple Destek sitesindeki gibi her bir cihaz için önceden hazırlanmış çözüm önerilerini de ulaşabiliyorsunuz.

Apple ürün ve servisleri hakkında yeni kullanıcıları için yararlı bilgiler sunan Apple Destek uygulamasının tamamen ücretsiz indirilebilir olduğunu ve Türkçe ile geldiğini hatırlatayım.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
1 / 12
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Apple
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