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Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Kaldırdı

Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Kaldırdı

Bundan böyle yurtdışından satın alınan Apple ürünlerinde Türkiye garanti kapsamında tutulmayacak.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan habere göre, Apple Türkiye temsilcisi, "Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz" dedi.

Uygulama ne zaman başlayacak

Konuyla ilgili olarak temsilci, "Detaylar henüz belli olmasa da bugün itibariyle uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Şimdi ne olacak

Yurtdışında daha ucuz diye satın alınan Apple ürünlerinin bedeli artık arızalandıkları zaman astarı yüzünden pahalıya gelecek. Yurtdışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek. Bu durumda kullanıcılar,Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında olan bir ülkede yaptırmak isteyebilirler.

Apple geçtiğimiz günlerde ABD'de benzer bir "servis sıkıntısı" çıkarmıştı. Şirket, Nebraska'da görüşülen "tamir hakkı" yasasına karşı, eyalete bir temsilci gönderen Apple. iPhone ve MacBook'ların daha kolay tamir edilmesini engellemeye uğraşıyor.

iPhone'lar Kolayca Tamir Edilemeyecekler

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Yazar: - 12.03.2017

Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Kaldırdı İçin Yorum Yaz

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