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Apple, Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısı İçin Patent Aldı

Apple Parmak İzi Tarayıcısı Patent

Son zamanlarda bazı ilginç iPhone 8 söylentileri var. Otoritelerden bazıları Apple'ın Touch ID'den uzaklaşabileceğini ve onu yüz tanıma işlemi gerçekleştiren bir 3B lazer tarayıcı ile değiştireceğini iddia ediyorlar. İşin ilginç yanı, bu doğru olabilir. Çünkü Apple hala parmak izi teknolojisini geliştirmek için zaman harcıyor ve konuyla ilgili bazı bilgiler teknoloji basınına yansıyor.

9toMac'in paylaştığı habere göre, Apple'a son zamanlarda bir ultrasonik parmak izi tarayıcısı gibi görünen bir patent verildi. Bu durum, parmak izi tarayıcısındaki söylentiler yeni olmadığından, iPhone 8'de yeni bir teknolojinin görünebileceği anlamına geliyor. Fakat nihai üründe olup olmayacağı hakkında kimse kesin konuşmuyor.

Söylentilere göre bu patent, mevcut parmak izi tarayıcılarından daha iyi olacak. Bunun biyometrik güvenlik için tam olarak ne anlama geldiğini yakında anlayacağız. Yüz tanıma sistemi mi yoksa ultrasonik parmak izi tarayıcısı mı göreceğiz, bu ayrıntıların hepsi iPhone 8 ile birlikte ortaya çıkacak.

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Yazar: - 29.03.2017

Apple, Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısı İçin Patent Aldı İçin Yorum Yaz

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