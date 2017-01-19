Apple Ürünlerine Beklenen Kur Zammı Geldi! İşte Yeni iPhone Fiyatları

Bir süredir beklenen kara haber geldi ve Apple, iPhone modellerine Türkiye'de zam yaptı. Dolar kurundaki fark nedeniyle yapılan zam, ürünlere yüzde 16 oranında yansıdı. Dolar kuru bir türlü inmek bilmeyince fiyatlar beklenenden fazla yükseldi. İşte yeni iPhone fiyatları:

Türkiye'de elektronik ürünlerin tüketici açısından kötü bir yanı var. Ülkemizde üretim adına pek bir şey olmadığı için, kullandığımız elektronik ürünleri aslında yurtdışından almış gibi oluyoruz. Buna ağır vergiler de eklenince, fiyatlar adeta en ufak bir oynamada alıyor başını gidiyor. Bugün itibariyle web sitesini güncelleyen Apple, birçok ürüne zam uyguladı. 32 GB iPhone 6s'e 450 TL zam uygulayarak 2.750 TL’den 3.199 TL’ye çıkaran şirket, aynı depolama alanına sahip iPhone 7'ye ise 550 TL zam yaparak 3.250 TL’den 3.799 TL'ye çıkardı.

Zam yapılan tek ürünler iPhone'lar olmadı. 27 inçlik bir iMac'in en ucuz modeli 7.200 TL'den 8.499 TL'ye, yeni çıkan kablosuz kulaklık AirPods ise 799 TL'den 899 TL'ye satışa sunuldu.

Zamdan Sonra Güncel iPhone Fiyatları

iPhone SE 16 GB - 2.399 TL

iPhone SE 64 GB - 2.649 TL

iPhone 6S 32 GB - 3.199 TL (Eski Fiyatı: 2.750 TL)

(Eski Fiyatı: 2.750 TL) iPhone 6S 128 GB - 3.699 TL

iPhone 6S Plus 32 GB - 3.699 TL

iPhone 6S Plus 128 GB - 4.199 TL

iPhone 7 32 GB - 3.799 TL (Eski Fiyatı: 3.249 TL)

(Eski Fiyatı: 3.249 TL) iPhone 7 128 GB - 4.299 TL (Eski Fiyatı: 3.649 TL)

(Eski Fiyatı: 3.649 TL) iPhone 7 256 GB - 4.799 TL (Eski Fiyatı: 4.049 TL)

(Eski Fiyatı: 4.049 TL) iPhone 7 Plus 32 GB - 4.449 TL (Eski Fiyatı: 3.799 TL)

(Eski Fiyatı: 3.799 TL) iPhone 7 Plus 128 GB - 4.949 TL (Eski Fiyatı: 4.199 TL)

(Eski Fiyatı: 4.199 TL) iPhone 7 Plus 256 GB - 5.449 TL (Eski Fiyatı: 4.599 TL)

Zamdan Sonra Güncel MacBook Fiyatları

13 inç MacBook Pro - 6.999 TL (Eski Fiyatı: 5.999 TL)

(Eski Fiyatı: 5.999 TL) 13 inç MacBook Pro (Touch Bar versiyonu) - 8.499 TL (Eski Fiyatı: 7.199 TL)

(Eski Fiyatı: 7.199 TL) 15 inç MacBook Pro - 11.499 TL (Eski Fiyatı: 9.499 TL)

Zamdan Sonra Güncel iPad Pro Fiyatları

iPad Pro 9.7 inç - 2.599 TL (Eski Fiyatı: 2.199 TL)

(Eski Fiyatı: 2.199 TL) iPad Pro 12.9 inç - 3.499 TL (Eski Fiyatı: 2.999 TL)

Zamdan Sonra Güncel Apple Aksesuarları Fiyatları

iPhone 7 Smart Battery Case - 449 TL (Eski Fiyatı: 379 TL)

(Eski Fiyatı: 379 TL) Apple AirPods - 899 TL (Eski Fiyatı: 799 TL)

(Eski Fiyatı: 799 TL) Apple TV - 749 TL (Eski Fiyatı: 629 TL)

(Eski Fiyatı: 629 TL) iPhone 7 Deri Kılıf - 199 TL (Eski Fiyatı: 159 TL)

(Eski Fiyatı: 159 TL) iPhone 7 Silikon Kılıf - 149 TL (Eski Fiyatı: 139 TL)

(Eski Fiyatı: 139 TL) iPhone 7 Plus Deri Kılıf - 219 TL (Eski Fiyatı: 179 TL)

(Eski Fiyatı: 179 TL) iPhone 7 Plus Silikon Kılıf - 179 TL (Eski Fiyatı: 159 TL)

(Eski Fiyatı: 159 TL) Apple Watch Kayışları - 199 TL (Eski Fiyatı: 169 TL)

Diğer markalarda cihazlarına zam yapar mı henüz bilmiyoruz. Fakat dolar kuru bu kadar yükselmeye devam ederse çok ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşabiliriz. Apple iPhone fiyatları bunun ilk örneği oldu.

Siz bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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