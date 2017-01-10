Apple ve Carl Zeiss Bir Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor Olabilir mi?

Lens ve optik teknolojilerinde zirve olan Alman Carl Zeiss şirketi, Apple ile el ele verip bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üremeyi planlıyor. Ancak henüz bu plan bir söylentiden ibaret. Teknoloji blogger’ı Robert Scoble’ın ortaya attığı söylenti, Apple’ın Carl Zeiss iş birliği ile bir artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiğine dair emareler olduğununa dikkat çekiyor.

Scoble’ın Facebook üzerinden ortaya attığı iddiaya göre, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda piyasadaki rakiplerinin oldukça gerisinde kalan Apple, Alman devi Carl Zeiss’ı da arkasına alıp bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üreterek bu pazara da ağırlığını koyacak. Gündeme bomba gibi düşen söylentinin arkasında da, yine Scoble’ın açıklamasına göre bir Carl Zeiss çalışanı var. İddiaya göre ismi açıklanmayan bir Carl Zeiss çalışanı da bu iş birliğini doğruladı.

Söylentinin gündeme düşmesi ile beraber haliyle bir dayanak arayışına girildi ve akıllara ilk gelen detay ise CES 2017 etkinliğindeki esrarengiz Carl Zeiss standı oldu. Alman şirketin CES etkinliğindeki artırılmış gerçekçilik bölümünde bir standı olmasına karşın, hiçbir ürün sergilenmemişti.

Komplo teorileri gerçeği yansıtacak mı bilinmez ama Apple, büyük şirket olmanın gerekliliği ile bu alanda etkinliğini artırırsa da bu sürpriz olmayacaktır. Apple ve Carl Zeiss ortaklığı sonucu ortaya çıkacak gözlüğün 2017 yılında görücüye çıkacağını belirten Scoble, daha fazla detay vermedi. Tahminlere göre ise bu durumun gerçekleşmesi ile gözlük, kablosuz olarak iPhone’lara bağlanarak görüntü ve bilgi aktarımı yapabilir.

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