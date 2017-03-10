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Apple ve Google'ın Ardından Microsoft'ta CIA Karşıtı Önlemlerini Açıkladı

Apple ve Google'ın Ardından Microsoft'ta CIA Karşıtı Önlemlerini Açıkladı

Bu hafta WikiLeaks'in yayınladığı CIA'in tüm elektronik cihazlara sızdığı raporu üzerine, Apple ve Google'ın ardından Microsoft'ta bir güvenlik raporu yayınladı.

Wikileaks'in raporu üzerine dev teknoloji şirketleri Apple ve Google, raporda işaret edilen tüm açıklara karşı önlem aldıklarını birer gün arayla açıklamışlardı. Bu şirketlere bugün Microsoft'ta dahil oldu ve gerekli önlemlerin alındığını, bu tedbirlerin Windows 10 güncellemeleri ile zaten bir süredir servis ediliyor olduğunu hatta yeni güncellemelerle sistemlerin daha da güvenli hale getirileceğini açıkladı.

Microsoft, WikiLeaks raporlarında detaylı olarak tarif edilmiş tüm açıkların kapatıldığını ve bunları bunları bulup kullanmak için faydalanılabilecek yazılımların engellendiğini açıkladı. Microsoft, yeni sürüm Windows 10 güncellemelerinin büyük bir oranda yamalandığını ve uyarılan açıklarla ilgili hala olması muhtemel güvenlik açıkları üzerinde çalışıldığını ve hızla sistemlere servis edildiğini ifade etti.

Wikileaks raporlarında işaret edilen teknolojik şirketlerin arasında Samsung'da var. Ancak bu üretici henüz diğer 3 büyük şirket gibi resmi bir açıklama yapmış değil.

Apple, WikiLeaks'in İşaret Ettiği Güvenlik açıklarını Kapattığını Söyledi

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Yazar: - 10.03.2017

Apple ve Google'ın Ardından Microsoft'ta CIA Karşıtı Önlemlerini Açıkladı İçin Yorum Yaz

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