Apple ve Qualcomm'un Hukuk Savaşı İngiltere'ye Sıçradı

Geçtiğimiz dönemlerde Apple, Qualcomm'a karşı 1 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Apple'ın bu davayı açma sebebi, Qualcomm'un şirketi piyasada tutmak için pazardaki konumunu kötüye kullandığı yönündeydi. Bu davaların sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Apple ve Qualcomm'un hukuk savaşı bu sefer de İngiltere'ye sıçradı.

Ocak ayında Apple, Qualcomm'a dava açtı ve şirketin Apple'a baskı yaptığını iddia etti. İddia sahibi Apple'a göre, Qualcomm şirketi kendi çiplerini kullanma konusunda zorluyordu. Dava daha sonra Çin'i kapsayacak şekilde genişletildi ve şimdi Qualcomm İngiltere'de Apple'a karşı savaşmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Yeni gelen bilgilere göre, İngiltere'de Qualcomm'a karşı açılan dava, Apple'ın ABD'de kullandığı gerekçelerle aynı dayanağa sahip.

Qualcomm şu anda ciddi bir yasal süreçten geçiyor. Çünkü sadece Apple tarafından hakkında üç ayrı dava açıldı. Birkaç yıl önce Samsung ile mücadele eden Apple ise, hukuk savaşına girdiği şirket sayısını artırmaya devam ediyor. İlerleyen dönemlerde kim kazanır bilmiyoruz ama büyük paraların döndüğü bu hukuk savaşı uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

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