Apple Watch 3 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Apple’ın ses getiren akıllı saat serisinin üçüncü cihazı olan Apple Watch 3’ün çıkmasına daha var ama şimdiden özellikleri, görüntüsü, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında fısıltılar başladı. Henüz elle tutulur bilgiler edinilmemesine rağmen Apple Watch 3 ile ilgili güncel söylentiler ve tahminler haberimizden okuyabilirsiniz.

Herhangi bir resmi çıkış tarihi verilmemesine rağmen Apple Watch 3 çıkış tarihi hakkında yorumlar yapılıyor. Serinin ilk iki akıllı saatinin çıkış tarihleri arasındaki süreye bakacak olursak 17 aylık bir fark olduğunu görüyoruz. Bu detay tahmin yapmayı zorlaştırsa da 12 aydan kısa bir süre içinde cihazın çıkmayacağı kesin diyebiliriz. Bu durumda Eylül 2017’den önce Apple Watch 3 akıllı saatlerini piyasada görmeyeceğiz.

Apple Watch 3’ün ekranı için serinin bir önceki cihazından farklılıkların fazla olması beklenmiyor. Apple Watch 2 gibi bir OLED ekrana sahip olması muhtemel cihazın yalnız daha parlak ve güç verimliliğinin fazla olması söylentiler arasında yer aldı. Bu da cihazın daha pahalı olmasını etkileyen faktörlerden biri.

Apple Watch 2 akıllı saatlerde hatırlanacağı üzere kamera yoktu ama Apple Watch 3 için cihazın kamerası olması da yine söylentiler arasında yer alırken, cihaz ile FaceTime görüşmeleri yapılabilmesi söylentiler arasında en çarpıcı detaylardan biri oldu. Son olarak pil ömrü açısından herhangi bir tahmin çıkmadı. Apple Watch 2 ortalama iki günlük bir pil ömrüne sahipti. Apple Watch 3’te de buna benzer bir süre olması şaşırtıcı olmayacaktır.

Piyasaya sürülmesine daha oldukça uzun bir süre olan Apple Watch 3’ün hakkında söylentiler erkenden başladı ve beklentiler de doğal olarak arttı. Buna karşılık resmi ağızlardan herhangi bir açıklama yapılmazken Apple Watch 3’ün çıktığında akıllı saat pazarındaki en pahalı cihaz olması bekleniyor.

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