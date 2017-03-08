Apple, WikiLeaks'in İşaret Ettiği Güvenlik açıklarını Kapattığını Söyledi

Bu sabah WikiLeaks, CIA'nın adı altındaki bir departmanının tüm elektronik ev eşyalarını birer dinleme cihazına dönüştürdüğünün belgeleri yayınladı. iOS işletim sistemine ait ürülerde dinlenebilen cihazlar arasında yer alıyordu. Apple anında bu rapora yanıt verdi.

WikiLeaks'ın yayınladığı belgeler arasında hangi cihazın, nasıl dinlendiğine ait raporlar vardı. Paylaşılan bilgiler, CIA'in iPhone ve Android telefonları bazı açıklılarından yararlanarak dinleyebildiği ve mesajları görüntüleyebildiğini de ortaya çıkarıyordu. 8 bin sayfadan fazla olan rapor hakkında CIA bir açıklama yapmadı ama Apple yaptı.

Apple, WikiLeaks raporlardı detaylı olarak tarif edilmiş tüm açıkların kapatıldığını ve bunları bulmak için kullanılabilecek yazılımların engellendiğini açıkladı. Apple, yeni sürüm iOS sistemlerinin yüzde 80'e varan oranda yamalandığını ve uyarılan açıklarla ilgili hala olması muhtemel güvenlik açıkları üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Apple tüm kullanıcılarına iOS üzerinde yapılan güncellemelere sahip olabilmeleri için cihazlarını güncellemelerini de hatırlattı. Google Android cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu sabah yayınlanan WikiLeaks haberi dünyanın gündemine oturmuştu. Rapor, bu yönetmelerle CIA'nın Samsung televizyonları, Apple'ın iPhone'u ve iPad'leri, Google'ın Android telefonları ve Microsoft'un Windows işletim sistemini hedef aldığı da raporda detaylı olarak anlatılıyor.

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