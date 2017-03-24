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Apple, Workflow İsimli Uygulamayı Satın Aldı

Apple workflow satın alma

Bugün bazı haber sitelerinde çıkan haberlere göre Apple, iOS işletim sisteminin en kullanışlı ve yararlı uygulamalarından bir tanesi olarak gösterilen Workflow'u satın aldı. 

Workflow, kullanıcıların farklı görevleri tek bir merkezden yönetmesine imkan veren bir uygulama. Kişi listesi, takvim, haritalar, müzik, kamera, fotoğraflar, Safari, Twitter, Facebook, Dropbox, Evernote ve iCloud gibi uygulamalarla uyum içerisinde çalışan Workflow, tüm bunları iPhone ve iPad cihazlarınız için aynı anda yapmanıza imkan veriyor. Çeşitli masaüstü yazılımların sunduğu kişiselleştirme seçeneklerini de sunan Workflow, iPhone ve iPad'in senkronize olarak çalışmasına olanak sağlıyor. 

İki cihaza da birlikte sahip olan kullanıcılar tarafından çokça tercih edilen bu uygulama, Apple tarafından satın alınmasıyla birlikte ücretsiz hale de geldi. Genellikle böylesine satın alımlarda, uygulamaları satın alan şirketler eski uygulamayı devre dışı bırakarak, kendi sistemlerine bu özellikleri entegre etme yoluna gidiyorlardı. Fakat Apple, bu satın almadan sonra 2,49 dolar fiyat etiketiyle satılan uygulamayı ücretsiz hale getirerek, bütün iOS kullanıcılarının hizmetine sundu. 

Bu satın almaya dair bir diğer dikkat çekici detay ise Apple'ın yorumu oldu. Genellikle satın aldığı şirketlere karşı resmi bir tavırda açıklamalar yapan Apple bu sefer; "Workflow, 2015 yılında iOS'un en iyi uygulamalarından bir tanesi seçilmişti. Böylesine iyi bir uygulamanın Apple'a geçmesi sevindirici." şeklinde bir açıklama yaptı. Hemen aşağıdaki indirme bağlantısını kullanarak, uygulamaya ulaşıp, hemen denemeye başlayabilirsiniz. 

İndir17.8 MB
Workflow iOS
Workflow iOS iPhone ve iPad için İş ve Görev Yönetimi Uygulaması

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Yazar: - 24.03.2017

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