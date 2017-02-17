Apple, WWDC 2017 Programını Onayladı, Kayıtlar Başlıyor

WWDC (Worldwide Developers Conference) yani Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, Kaliforniya'da her yıl düzenlenen, geliştiricilerin katıldığı, yeni yazılım ve teknolojileri sergilemek için şirket tarafından düzenlenen bir etkinlik.

2008-2014 yılları arasında etkinliğe dahil olan geliştirici sayısı 5000'in üzerine çıkmıştı. Genellikle bu konferanslarda Apple'ın yeni ürünleri tanıtılarak tüketiciyle buluşuyorlar.

Bilet fiyatlarının bu sene biraz yüksek olduğu konuşulan WWDC 2017, bu sene 1,599 dolardan bilet satacak. İlgilenen geliştiricilerin Mart ayının 27'sinden başlayarak başlayarak kayıt olabilecekleri de gelen bilgiler arasında.

WWDC 2017'de her sene olduğu gibi program; iOS, MacOS, tvOS ve WatchOS yazılım yenilikleri sunulacağı da konuşuluyor. Ancak her sene olduğu gibi Apple araya bir çerez tanıtım yerleştirebilir.

WWDC 2017 Konferansı, bu senede internet üzerinden canlı yayınlanacak. O kadar bilet parası vermek istemeyenler, etkinliği evlerinden izleyebilecekler. Kayıt olmak için bir web adresi yayınlayan Apple, WWDC 2017 adresinden gerekli kayıt olma kriter ve şartlarını da paylaştı.

WWDC2017 San Jose Kaliforniya'da Haziran 5 ve Haziran 9 tarihleri arasında düzenlenecek.

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