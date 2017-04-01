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Apple, Yeni Bir Apple Watch Reklamı Yayınladı

Apple Watch series 2

Apple, YouTube kanalı üzerinden, içerisinde oldukça ilginç bilgiler de barındıran, Apple Watch Series 2 modellerini tanıtan rengarenk bir reklam yayınladı. 

Şirketin piyasaya sürdüğü ürünleri popüler kültürün bir öğesi yapmak için uğraştığını biliyoruz. Yayınlanan bu yeni reklamdan da gördüğümüz üzere; Apple Watch'un da böylesine bir yer edinmesi isteniliyor. Rengarenk çekimlerin bulunmasının yanı sıra hayatın her alanına dokunmaya çalışan reklam, oldukça kısa bir sürede vermek istediği mesajı veriyor ve yeterli etkiyi de bırakmayı başarıyor. 

Beyoncé'un "Freedoom" isimli şarkısının eşliğinde devam eden reklam, Apple Watch'un kullanılabileceği birçok alana dokunuyor. Fakat genellikle akıllı saatin spor faaliyetlerinde gösterdiği performansa odaklanılmış ve görüntüler böylesine aktivitelerden alınmış. İp atlamadan paraşüte kadar çeşitli spor faaliyetlerini görebildiğimiz video boyunca, dikkat çeken noktalardan bir tanesi, çeşitli sahnelerde insanların emojilere gönderme yapmaları. Böylece Apple, eğlenceyi doruklarda yaşarken, teknolojinin içinde kalmayı da başarmış. 

Videoda kullanıcıların dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de Apple'ın geliştirdiği Workout isimli uygulamaydı. Bütün o spor sahnelerinde kullanılan bu Apple Watch uygulaması, yakılan kaloriden gidilen mesafeye kadar birçok ayrıntıyı gösterebiliyordu. Fakat saati günlük işleri için kullananlar, ilerleyen dönemlerde Apple Watch'un tamamen spora yönelik çalışmaya başlayabilme ihtimalinden de endişe duyduklarını belirttiler. 

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Yazar: - 01.04.2017

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