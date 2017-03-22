Apple Yeni En Ucuz iPad Modelini Tanıttı

Apple, dün tanıttığı kırmızı iPhone 7 modelinin yanında yeni iPad modelini de tanıttı. Hatırlanacağı üzere bir önceki iPad modeli iPad Air 2 adını almıştı; fakat yeni iPad modeli, iPad Air 3 adına sahip olmadı. Bunun yerine standart iPad model adıyla çıkış yaptı. 2017 model iPad'in dikkat çeken yönü ise satışa çıkacak en ucuz iPad modeli olacak olması.

Yeni iPad'in özelliklerine baktığımızda tabletin 9.7 inç boyutundaki bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu ekranda parlaklık artırılırken çözünürlük iPad Air 2 ile aynı tutulmuş. Yani yeni iPad modelinde 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü mevcut. Yeni iPad'in ekranının bir diğer farkı da diğer modeller gibi tam lamine olmaması. Buna ek olarak yeni iPad'de yansıma önleyici kaplama da bulunmuyor.

Yeni iPad modelinin iPad Air 2'den en büyük farkı ise içerisinde A8X işlemci yerine A9 işlemci bulunuyor olması. Bu işlemci A8X'e göre daha yüksek performans sunuyor olsa da mevcut iPad Pro modellerinde daha güçlü olan A9X işlemci bulunuyor. Ayrıca iPhone 7 modellerinde bulunan A10 Fusion işlemcinin de kullanılmadığını görüyoruz. Anlaşılan o ki Apple A10 Fusion işlemciyi bir sonraki iPad Pro modellerine saklıyor.

Yeni iPad'in kameraları iPad Air 2 ile aynı özelliklerde. Önde 1.2 MP, arkada ise 8 MP kamera bulunuyor. Yeni iPad'in WiFi modelleri 10 saatlik, WiFi ve mobil ağ destekleyen modelleri ise 9 saatlik pil ömrü sunuyor.

Yeni iPad'in 32 GB ve 128 GB modelleri satışa çıkacak. Yeni iPad'in satışı ise 24 Mart tarihinde başlıyor. 32 GB WiFi destekleyen yeni iPad 1.599 TL satış fiyatına sahip. WiFi ve mobil ağları destekleyen 32 GB'lık model ise 2.199 TL fiyata sahip. 128 GB WiFi destekleyen model 2.049 TL, 128 GB WiFi ve mobil ağları destekleyen model ise 2.649 TL'lik fiyat etiketine sahip.

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip alüminyum gövdeli yeni iPad modeli 7.5 mm kalınlığa, 240 mm uzunluğa, 169.5 mm genişliğe ve 469 gr ağırllığa sahip.

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