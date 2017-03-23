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Apple'dan Türk Hackerlara Cevap Geldi

icloud turkish crime family

Birkaç gün önce Apple'ın yedekleme servisi iCloud'a bağlı milyonlarca hesabı ele geçirdiğini iddia eden Turkish Crime Family isimli hack grubunun, bu iddialarına ve tehditlerine karşı sonunda Apple'dan bir cevap geldi. 

627 milyon kişinin hesap bilgilerinin ellerinde olduğunu söyleyen grup, bunları uzaktan silebileceklerini söylemişlerdi. Apple'ın kendilerine 150,000 dolar gibi bir fidye ödemesi durumunda, bu tehditlerinden vazgeçeceğini de söyleyen Turkish Crime Family, dünyanın gündemine oturmayı başarmıştı. Apple, yaptığı bir açıklama ile ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Fortune dergisine konuşan bir Apple yetkilisi; "iCloud da dahil olmak üzere herhangi bir Apple servisinin güvenlik duvarı aşılmadı. Gösterilen email adresleri, daha önce üçüncü parti şirketlerden çalınmış olan email adresleridir." dedi. 

Bu açıklamanın ardından hack grubu iddialarının ardında olduklarını ve 7 Nisan tarihine kadar Bitcoin üzerinden 150,000 dolarlık ödemenin yapılmaması durumunda, bütün bu hesapları iCloud üzerinden sileceklerini yinelediler.

Her ne kadar Apple hesapların güvende olduğunu söylese de kullanıcıların Apple servislerindeki şifrelerini değiştirmeleri tavsiye edildi. Tüm bunların doğruluğu ancak 7 Nisan tarihinde ortaya çıkacakken, olaya dair ilk ayrıntıları ve hack grubunun Tamindir'e gönderdiği detaylı açıklamayı hemen aşağıdaki haberlerden bulabilirsiniz. 

Türk Hackerlar Apple'ı Tehdit Ederek Fidye İstedi! - Turkish Crime Family Açıklama Yaptı

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Yazar: - 23.03.2017

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