Apple'ı Tehdit Eden 'TurkishCrime Family' Haklı Çıktı

“İstediğimiz parayı vermezsen, iClouds’lar ölür!”diyerek, Apple'dan fidye isteyen ve kendilerini 'Turkish Crime Family' (TCF) olarak tanıtan siber suç çetesi, iddialarında haklı çıktıTCF, ellerinde bulundukları iClouds hesaplarını silmemek karşılığında, Apple’dan 75 bin dolar değerinde Bitcoin istemiş, Apple da bu iddianın üzerine haberleri yalanyarak bahsedilen hesapların üçüncü parti şirketlerden çalıntı olduğunu, herhangi bir Apple servisinin güvenlik duvarının aşılmadığını açıklamıştı.

ZDNet habercileri, TCF'nin elindeki hesapların gerçek kişilere ait olduğunu raporladı.

Apple’ı, bilgilerine sahip olduklarını iddia ettikleri 200 milyon iPhone e-posta hesabını silmekle tehdit eden siber korsanlar, 150.000 dolar fidye talep etmişti. Apple ise konuyla ilgili hiç bir ödeme yapmayacağını, suç işledikleri için kimseyi ödüllendirmeyeceklerini belirtmişti. ZDNnet'in haberiyle, teknoloji devinin bu tutumunun gelebilecek diğer saldırıları teşvik etmemeye yönelik olduğu anlaşılıyor.

Ey iPhone kullanıcıları benden size naçizane tavsiye, iCloud şifrelerinizi güncellemeye üşenmeyiniz!

Türk Hackerlar Apple'ı Tehdit Ederek Fidye İstedi! - Turkish Crime Family Açıklama Yaptı

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