Apple'ın Başı Windows Tabletler ile Dertte!

Strategy Analytics isimli analiz sitesinin 2016’nın son çeyreğine dair raporu dengeleri değiştirdi. Bugüne kadar tablet sektöründe başı çeken Apple ve Android’in satışları düşüş yaşarken, Windows tabletlerin satışları gün geçtikçe artıyor.

Tablet piyasasının, 40.3 milyon cihazla yüzde 63’lük kısmını oluşturan Andorid’i, yüzde 20.6'lık payı ve 13.1 milyon cihazıyla iOS takip ediyor. Apple’ın hemen arkasında olan Windows, son yaptığı atakla piyasanın yüzde 16’sını oluşturuyor ve 10.3 milyon cihazı var. Araştırmalara göre yüzde 19’luk düşüş yaşayan Apple’ı yüzde 10’luk piyasa kaybı ile Android takip ederken, Windows ise aynı çeyrekte yüzde 19’luk artışla pazardaki yerini oldukça büyütmüş.

İşin ilginç kısmı, tüm bunlar olurken Microsoft herhangi yeni bir Surface modeli piyasaya sürmedi. Büyümeye devam eden Windows ekosistemine yeni üyeler, partner markalardan geldi. Tablet ve 2’si 1 arada laptoplarda Windows işletim sistemini tercih eden bir çok yeni marka, pazardaki değişikliğin en büyük nedeni oldu.

Tablet ve dokunmatik ekran stratejileri uzmanı Eric Smith, 2si 1 arada laptopların yeni ve sıcak bir pazar olduğuna dikkat çekti. “Piyasadaki oranı belirleyen asıl faktörün markaların fiyatları.” diyen Smith, bu sebeple iPad Pro ve Surface Pro 4 gibi cihazların son çeyrekte daha az sattığının altını çizdi.