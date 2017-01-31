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Apple’ın CEO’su Tim Cook, Trumpa’a Tepkisini Belirtti

jobs & cook

Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize ambargosu üzerine Apple Inc. CEO’su Tim Cook, tüm çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile tepkisini belirtti. Cook, göçmen kararnamesi ile ilgili düşüncelerini, “Elbette bu şirket göç olmadan var olamaz ve büyüyemezdi" diyerek vurguladı. Trump’ın göçmen politikasını asla desteklemediklerinin altını çizen Cook,  "Göç yasak olsaydı, bugün Apple olmazdı" diyerek Steve Jobs’a gönderme yaptı.

Abdulfettah John Sandali isimli Suriyeli bir mültecinin oğlu olarak Dünya’ya gelen Steve Jobs, Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık verilmişti. Çalışanlarına gönderdiği e-postada,  "Elbette bu şirket göç olmadan var olamaz ve büyüyemezdi. Amerika'da yaşayan birçok Müslüman göçmenlerden kaygılarını dile getiren açıklamalar duydum ve onların endişelerini ben de paylaşıyorum" diyerek destek gösteren Tim Cook, Trump’ın göçmen kararnamesinin çalışanlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Beyaz Saray’la irtibata geçtiğini belirten Cook, “Dini, inancı ya da nereden geldiğine bakmaksızın dünyanın en iyi yetenekleri ile çalışıyoruz” diyerek, Apple’ın kapısının herkese açık olduğu sinyalini verdi. Tim Cook e-postasını Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan Martin Luther King’in sözü ile bitirdi.

Hepimiz buralara farklı gemilerden gelmiş olabiliriz, ama şu anda aynı teknedeyiz.

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Yazar: - 31.01.2017

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Trumpa’a Tepkisini Belirtti İçin Yorum Yaz

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