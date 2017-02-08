Apple'ın Mükemmeliyetçiliği Yeni Kampüsünün Yapımını Yavaşlattı

Apple'ın "uzay gemisi" konseptli yeni kampüsünün 2015 yılında hazır olması gerekiyordu, ancak 2017 yılına gelmemize rağmen hala kampüs bitmiyor. Üstelik yeni gelen bilgilere göre bu yılın sonuna doğru bile açılması beklenmiyor. 2011'de başlayan projenin şuanda hangi aşamada olduğunu merak ediyorsanız, Reuters'ın yayınladığı bu haber farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor: Apple, yeni uzay gemisi konsepti kampüsüyle ilgili çok mükemmeliyetçi davranıyor.

Reuters'ın yayınladığı haberde, Apple'ın davranışına bir anlam vermek için projede çalışan yaklaşık iki düzine insanla konuştuğu belirtiliyor. Haberin önemli bir noktası, Apple'ın, kapıların binanın dış kısmı ile içi arasında mükemmel bir şekilde düz olmasını talep etmesi. Bir şantiye şefinin Reuters'a verdiği demeçte, "ayların" bu konunun tartışılması için harcandığını, çünkü bunu başarmanın bir yolunu bulmak için zaman ve para harcamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Raporda ayrıca, aylarca kampüsteki işaretlerle uğraşıldığını, Apple'ın minimalist bir görünüm istediğini ve itfaiyenin acil durumlarda işaretlerin okunmasını talep ettiğini söyledi. Projede çalışan bir yangın şefi ise bu konuda hakkında, "Tabelalar için fazla zaman harcadım" diyor.

Reuters, aşırı ayrıntı dikkatine başka örnekler de verildi:

Binanın cam dış yüzeyine delik veya boru yansımayacak.

Ahşabın kullanımı ile ilgili 30 sayfalık bir kılavuz var.

Apple, binlerce tavan panelini içte ve dışta kusursuz göründüğünden emin olmak için denetledi.

Kapı kollarının neye benzeyeceği konusundaki tartışmalar 1-1.5 yıl sürdü.

Başka bir açıdan bakıldığında, herkesin Apple'ı sevme nedeni de işte bu mükemmeliyetçiliği. Ayrıntılara dikkat etmesi, insanların ürünlerini sevmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, bu gereksinimlerin bazıları gerçekten gülünç gibi geliyor ve o zamanın başka işlerle harcanması daha iyi olabilirdi diye düşünmeden edemiyoruz. Ancak yine de yeni kampüsü merakla bekliyoruz.

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