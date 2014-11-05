Aptoide
En Yeni ve Güncel Android Uygulamalarına Olabildiğince Hızlı Erişin
Aptoide uygulaması, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının yeni uygulamalara erişebilmek ve aynı zamanda varolan uygulamalarını en hızlı yoldan güncellemek için kullanabilecekleri ücretsiz Android marketleri arasında yer alıyor ve Google Play'deki kısıtlamaların mevcut olmaması sayesinde en yeni uygulamalara ve güncellemelere hemen ulaşabiliyorsunuz.
Google'ın sıkı politikaları nedeniyle en son uygulama ve güncellemelere erişememekten şikayetçiyseniz Aptoide uygulamasından faydalanarak tüm bunlara olabildiğince erken bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde bulunan tüm kategoriler ve sayfalar sayesinde diğer marketlere göre oldukça kolay bir şekilde aradığınız tüm uygulamaları da keşfedebiliyorsunuz.
Aptoide Market'in daha sıkı bir şekilde denetlenmesi sayesinde Google Play'de karşılaşılan saçma ve kalitesiz uygulamalara denk gelme olasılığınız da oldukça düşük. Android cihazınızda hali hazırda yüklü olan uygulamaların da Aptoide tarafından tanınması sayesinde güncellemeleri direkt olarak bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
Geçmişte indirdiğiniz uygulamaların kaldırılması ve yönetilmesi işlemleri de yine uygulama içerisinden tamamlanabiliyor. Facebook hesabınızla giriş yapmanız durumunda uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızın sahip oldukları uygulamaları da görebiliyor ve onların gerçekleştirdikleri işlemler akışınızda beliriyor.
Yeni ve yenilikçi bir Android market arayanların kesinlikle göz atmadan geçmemeleri gerekiyor. Uygulamayı kurabilmek için yabancı kaynaklardan uygulama kurabilme özelliğini telefonunuzun güvenlik menüsünden aktif hale getirmeyi de unutmamalısınız.
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Aptoide için gizemli adam dedi ki;
Cok iyi
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5- Aptoide için Ziyaretçi dedi ki;
süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ötesi
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Aptoide için Hasan dedi ki;
Süper
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Aptoide için Arkaci Emo dedi ki;
Abi bu kaçinci sürüm söylermisiniz pls
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Aptoide için Eren dedi ki;
Süper
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,050 / 510,168
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Aptoide
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