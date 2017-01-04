Araç Plaka Tanıma Sistemi Tüm AVM’lerde Hizmete Girecek

AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunlu hale gelecek. AVM'lerde açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına kurulacak sistemler yaygınlaştırılacak.

Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Kararname", AVM'lerde açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına yeni güvenlik protokolleri ekliyor. AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesinin zorunlu olacağı yeni güvenlik kriteri ile araç plakaları, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

Alışveriş merkezlerinin açık ve kapalı otopark alanlarına plaka tanıma sistemi kurulmasının, her şeyden önce kamu güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturuyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 377 AVM'nin bu sisteme geçiş yapacak olması bir hayli zaman alacak ve AVM yönetimlerine maliyet çıkartacak. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü konu ile ilgili olarak, “"Elbette ki bu konunun AVM yatırımcısına ciddi bir maliyeti olacaktır ancak söz konusu kamu güvenliğine hizmet ve emniyet güçlerimiz ile iş birliği olduğunda, bu maliyet hiçbir yatırımcı için külfet haline gelmeyecektir"dedi. Belgü, bu sistemle beraber en önemli hususun toplanacak verilerin, ilgili emniyet ve kolluk kuvvetleriyle düzenli ve hızlı paylaşımının sağlanması olduğunun altını çizdi.