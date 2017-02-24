Araçlara da Uçaklardaki Gibi Kara Kutu Geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da bir otosanayi sitesini ziyaret edip esnafının sorunlarını dinledi. Ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Binali Yıldırım, esnafın taleplerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan’ın açıklamasına göre orta ve uzun vadede araçlara da tıpkı uçaklardaki gibi kara kutu konulması planlanıyor.

Kendine has üslubuyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, esnafın genel olarak sigorta primlerinin yüksekliğinden şikayetçi olduğunu belirtti. Başbakan, esnafın talepleri doğrultusunda gereğinin yapılacağını belirtti. Araçların kaza durumlarında durum tespitinin şeffaf olması açısından uçaklarda olduğu gibi araçlara da kara kutu konulacağını ileten Binali Yıldırım, konuyla alakalı olarak "Arabalara da uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konulacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracın bütün seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı? Bunları hep kaydediliyor. İşin sonunda açıyor, bakıyor herkes kusuruna göre oradaki hasarın bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Öyle olunca fiyatlar da tamamen düşmüş oluyor" Ifadelerini kullandı.

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