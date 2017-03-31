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ArcheAge BEGINS
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ArcheAge BEGINS

ArcheAge BEGINS İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS
ArcheAge BEGINS

Sevilen MMORPG oyunu ArcheAge artık mobil cihazlarımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 42 dakika önce

ArcheAge BEGINS, PC platformunda bir hayli beğenilen bir MMORPG oyunu olan ArcheAge'in resmi mobil versiyonu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online rol yapma oyunu olan ArcheAge BEGINS'de, ArcheAge oyununda yaşanan olayların 2000 yıl öncesine gidiyoruz ve bu olayların ortaya çıkış sebebini keşfetmeye çalışıyoruz. Oyuncular Auroria adlı dünyada hem zindanlara diğer oyuncularla birlikte girerek güçlü düşmanlarla savaşabiliyor, hem de savaş alanlarına girerek diğer oyunculara karşı savaşabiliyoruz.

ArcheAge BEGINS'de balıkçılık yaparak veya hayvan yetiştirerek kaynak elde edebiliyor, kendi eşyalarınızı inşa edip sahip olduğunuz değerli şeyleri açık artırma evinde satışa çıkarabiliyorsunuz. Bunun yanısıra diğer oyuncuların ticaret karavanlarına saldırarak yağmalayabilmeniz de mümkün.

ArcheAge BEGINS'in PvP savaşlarında bir bölgelenin kontrolü için veya rakip takımın bütün oyuncularını yok etmek için savaşabilmektesiniz. Bunun yanısıra oyunda bölüm sonu canavarlarına karşı savaşabiliyorsunuz. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen ArcheAge BEGINS oldukça güzel görünen grafiklere sahip bir oyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
GAMEVIL
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