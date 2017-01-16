Archery Training Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir okçuluk oyunu olarak dikkat çekiyor. Okçuluk ile ilgilenenlerin telefonunda olması gereken bir oyun olan Archery Training Heroes ile gerçek bir dünyada ok atabiliyorsunuz.

İki farklı moda sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Archery Training Heroes'da hedef tahtasını 12'den vurmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. FPS oyunu olarak dikkat çeken Archery Training Heroes'da nefesinizi tutuyor, oku çekiyor ve doğru açıyı ayarladıktan sonra oku bırakıyorsunuz. Gerçek okçuluk deneyimi sunan oyunda ne kadar iyi okçu olduğunuzu da test edebilirsiniz. Hedefleri vurarak puan kazanıyor ve kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Sınırsız atış hakkına sahip olduğunuz oyunda tamamen ücretsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Süre modunda da en kısa sürede en fazla hedefi vurmaya çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve kimin daha iyi okçu olduğunu gösterebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçiriyorsunuz. Zorlu seviyeleri ve basit kontrolleriyle gerçekçi bir deneyim sunan Archery Training Heroes'u mutlaka deneyin. Archery Training Heroes sizleri bekliyor.

Archery Training Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.