Arctic Smash yüksek hıza doymanızı ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacak bir mobil kayak oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Arctic Smash'da çok eskiden bilgisayarlarımızda oynadığımız klasik kayak oyunlarına benzeyen bir oyun tecrübesi yaşayabiliyoruz. Arctic Smash'ın ana oyun modunda karla kaplı dağ yamaçlarından aşağıya doğru yüksek hızla kayıyoruz. Bu işi yaparken karşımıza çıkan ağaçlara ve farklı tehlikelere dikkat etmemiz, sağa ve sola kayarak bu engellere çarpmadan yolumuza devam etmemiz gerkeiyor.

Arctic Smash'da sadece kayak yapmanın yanısra kızağa ve kar motoruna da binerek farklı tecrübeler yaşayabiliyoruz. Oyunda dilerseniz gece, dilerseniz gündüz kayabilirsiniz. Oyunun kontrolleri bir hayli kolay ve genel olarak problem çıkarmıyorlar.

Arctic Smash oldukça hoş görünen grafiklerle donatılmış bir oyun. Oyun rahatlatıcı ve keyif verici bir oynanış sunmakta ve her yaştan oyun severe hitap etmekte.