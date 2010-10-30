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Ares
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Ares

2.4.4.3068
Ares İndir Hemen İndir

4.3 MB
Editör Puanı: 5/5
5

328 Kullanıcı: 4/5

4
Ares
Ares
Ares

Bu Program Sayesinde Aradığınız Her Formattaki Dosyayı Bulabilir ve İndirebilirsiniz

Ares Artı Yönleri
  • + Açık kaynak
  • + Dosyaları otomatik arama.
  • + Dahili medya oynatıcı
  • + Türkçe dil desteği
  • + Çoklu arama yapabilme ve gelişmiş ikinci filtreleme özelliği
Ares Eksi Yönleri
  • - Arama hızı düşük.
  • - Bağlantı problemleri.
  • - İndirme işlemlerinin geç başlaması.
Yeşim Halıcı Son güncelleme 2 saat önce

Dünya üzerinde en çok tercih edilen dosya, müzik, video, resim, yazılım ve doküman paylaşım araçlarının başında gelen ücretsiz Ares sizlere sınırsız paylaşım imkanı sunuyor. Ares programını ilk kez yükleyecekseniz mutlaka hazırladığımız "Ares: Kurulumu, Kullanımı ve Kaldırılması" blog yazımızı okumanızı öneriyoruz. Nasıl kurulur, kullanılır, türkçeleştirilir, dosya indirilir ve silinir hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Ares kendi ağı üzerindeki kullanıcılara oluşturulan sanal bir bağ ile birlikte paylaşılan dosyaları transfer yapabilme olanağı sağlıyor. Son güncellemeleri ile BitTorrent protokol desteği, Shoutcast radyo istasyonları desteği gibi bir çok yeni özellikte eklenen Ares üzerinde kendi kanalınızı oluşturabilir, hazır sohbet odalarına girerek yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

Hızlı Yüklemeler
Ares otomatik olarak aradığınız dosyanın kaynaklarını bulur, hatta indirme işlemi sırasında daha fazla kaynak arayarak hızınızı arttırarak yükleme süresini en aza indirir. Dosyayı aynı anda birden fazla kullanıcıdan indirerek yükleme hızlarınız artar.

Güçlü Kitaplık Yöneticisi
Paylaştığınız dosyaları kategorilere ayırarak kitaplık bölümünde kendi isteğiniz doğrultusunda yerleştirebilir, indirdiğiniz dosyaları da aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Dosyaları tür, kategori, isim vb. şeylere göre sıralayabilir, Hızlı Arama özelliğini kullanarak anahtar kelimeler aracılığıyla dosyalarınızın yerlerini bulabilirsiniz.

Dahili Ses/Video Oynatıcısı
Dosyaları henüz indirme işlemleri tamamlanmadan önizleme yaparak izleyebilir, dinleyebilirsiniz. En favori dosyalarınızın playlistlerini oluşturabilir, internet radyolarını dinleyebilirsiniz.

Dosya Paylaşım Sohbet Odaları
Kendi sohbet odalarınızı oluşturabilir ve diğer uygun kanallara girebilirsiniz. Sohbet kanalı yaratma işlemi Ares üzerinde görebileceğiniz en kolay şekilde yapılıyor. Artık dosyalarınızı indirirken arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz.

Önemli: Ares`i indirdikten sonra yükleme İngilizce dilde yapılacaktır. Programı kurduktan sonra "Settings" bölümünden "General" sekmesine gelerek dil çubuğundan "Turkish" seçerek programı Türkçe yapabilirsiniz.

Sitemizden ulaşabileceğiniz müzik indirme yazılımları için müzik indir sayfamıza gidebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
1,039 / 11,296,961
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win2000/Win10/Win98/Win8.1
Üretici:
Ares Galaxy
Kurulum adımlarında araç çubuğu, anasayfa değiştirme vb. seçenekler barındırır. Seçerek ilerleyiniz.

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