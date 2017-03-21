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ARM'nin Yapay Zeka Destekli Yeni İşlemcileri Geleceğe Hazırlanıyor

ARM Yeni Nesil İşlemci

ARM'nin işlemci teknolojisi, her gün kullandığımız cihazların çoğuna zaten güç veriyor. Şimdi ise şirket, DynamIQ adını taşıyan yeni teknolojisi ile geleceğe yönelik planlarını gösterdi. Otomobiller, telefonlar, oyun konsolları ve diğer her şeyde görmeyi beklediğimiz yapay zeka ve makine öğrenimi sistemlerini hedefleyen şirket, mevcut teknolojilerin evrim geçireceğini iddia ediyor.

İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen bu tasarım, güçlü özelliklerinin yanı sıra, bir aygıt boşta iken arka planda işleme kapasitesine sahip daha küçük ve düşük güç tüketen işlemcileri bağlamaya izin veriyor. Bu, telefonunuzun tüm şarjını kaybetmeden 4K veya HD videoları düzenlemenize bile izin veriyor. DynamIQ, ihtiyaç duyulan herhangi bir görev için özel olarak tasarlanmış çekirdeği birleştiren işlemcilere dair bir strateji ortaya koyuyor.

ARM DynamIQ

Diğer yandan DynamIQ, her bir çekirdeğin kendi performans ve güç özelliklerine sahip olduğu 1 + 3 (dört çekirdekli) veya 1 + 7 (sekiz çekirdekli) düzenleri oluşturabilir. İddiaya göre, önümüzdeki 3-5 yıl içinde yapay zeka performansında 50 kat artış bekleniyor. 

Sizce yapay zeka ve makine öğreniminin geleceği nasıl olacak?

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Yazar: - 21.03.2017

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