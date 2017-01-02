Armor Blitz, anime severler için özel olarak geliştirildiğini düşündüğüm strateji, savaş, rpg türünü başarılı şekilde harmanlayan kaliteli bir yapım. Sadece Android platformunda çıkmasıyla şaşırtan rol yapma oyununda gizemli güçler tarafından saldırıya uğrayan anime kızlara mücadelelerinde yardım eli uzatıyoruz.

Sadece Japon çizgi filmlerinde gördüğümüz çekik gözlü karakterlerin dahil edildiği oyunda vücutlarının farklı yerlerine silah takmayı başarmış kızlarla savaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminin silahlarını kullanarak General emrinde onlarca askere karşı mücadele ediyoruz. Aksiyonun hiç dinmediğini söylemem gerek. Sürekli olarak savaş alanının altında sıralanan kartları oyuna sürmemiz gerekiyor. Askerlerimiz ve özel silahları hızlıca kullanamadığımız gibi bir süre açılmalarını bekliyoruz. Tabii ki o esnada düşmanımız da bizim gibi beklemediğimden ortam kızışıyor.