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Armut
TamindirMobilİş DünyasıArmut - IPhone Ve IPad Için Hizmet Alma Uygulaması

Armut

(iOS)
Armut İndir Hemen İndir

18.2 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Armut
Armut
Armut
Armut
Armut

Armut uygulamasıyla ihtiyaç duyduğunuz konularda hizmet veren profesyonel kişilere ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

İhtiyaç duyduğunuz hizmetler için sizi profesyonel kişilerle buluşturan Armut.com’un resmi iOS uygulaması Armut ile siz de ihtiyacınız olan hizmeti kolaylıkla alabilirsiniz.

Bir fikrinizin veya becerinizin olmadığı herhangi bir alanda hizmet almak istiyorsanız, Armut uygulaması sizi profesyonellerle buluşturuyor. İhtiyaçlarınızı kısaca anlattıktan sonra bu alanda hizmet veren kişilerden ücretsiz fiyat teklifleri alabiliyor, bu kişilerin daha önceki işlerini inceleyebiliyor ve daha iyi bir karar verebilmeniz için müşteri yorumlarını okuyabiliyorsunuz.

Size cazip gelen ve beğendiğiniz kişilerle birlikte istediğiniz hizmeti almanızı sağlayan Armut uygulamasında 90 bini aşkın profesyonel ve binden fazla kategori sizleri bekliyor. Uygulama üzerinde ne gibi hizmetleri alabilirim diyorsanız, bazı kategoriler; nakliyat, temizlik, boya, tadilat, fotoğraf çekimi, dekorasyon, marangoz, diyetisyen, grafiker, direksiyon dersi, enstrüman dersleri, özel dersler, sosyal medya, organizasyon, kişisel antrenör, web tasarım olarak sıralanıyor.

Eğer siz de ihtiyaç duyduğunuz hizmeti, alanında profesyonel kişilere yaptırmak istiyorsanız Armut uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Armut
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