Army Criminals Transport Ship oyunculara savaş döneminde geçen bir hikaye sunan bir mobil simülasyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Army Criminals Transport Ship'de savaşın ortasına konuk oluyoruz. Savaşın çetin şartları altında ulaşım oldukça güçleşiyor. Esir alınan düşman askerlerini ve savaş suçlularını taşımak için de normal karayollarını ve hava ulaşım seçeneğini kullanamıyoruz. Düşman savunma sistemleri ve saldırı birimleri nedeniyle esirleri ve suçluları deniz yoluyla taşımamız gerekiyor, biz de oyunda bu iş için nakliye gemilerini kontrol ediyoruz.

Army Criminals Transport Ship'de esir ve suçlu taşıma görevlerinde ilk yapmamız gereken şey esirleri ve savaş suçlularını onları gemiye taşıyacak araçlara bindirmek. Bu iş için kamyonlar gibi araçları kullanabiliyoruz. Sonrasında ise gemi ile zorlu deniz şartlarında ve fırtınada yol almaya çalışıyoruz. Sahile yaklaştığımızda ise botla suçluları ve esirleri karaya çıkartmamız gerekiyor; çünkü sert dalgalar gemimizin kayalara çarpmasına sebep olabilmekte.

Army Criminals Transport Ship''in güzel yönü bize oyun içinde farklı araçları kullanabilme imkanı vermesi. Oyunda dikkat etmemiz gereken şey, suçluların ve esirlerin kaçmamalarını sağlamak. Army Criminals Transport Ship ortalama bir grafik kalitesine sahip.