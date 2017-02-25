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Army Truck Mechanic Workshop
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Army Truck Mechanic Workshop

Army Truck Mechanic Workshop İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Army Truck Mechanic Workshop
Army Truck Mechanic Workshop
Army Truck Mechanic Workshop
Army Truck Mechanic Workshop

Army Truck Mechanic Workshop'da kamyonları ve askeri araçları tamir ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Army Truck Mechanic Workshop boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir mobil tamir etme oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Army Truck Mechanic Workshop'da kendi araç tamir ve bakım atölyemizin başına geçiyoruz. Atölyemizin müşterileri ise zorlu arazi şartlarında kullanılan güçlü dört çeker motorlara sahip kamyon ve jip gibi araçlar. Bu araçlar görevleri esnasında arıza yapabiliyorlar ve düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. Bize düşen görev de bu araçları çalışır hale getirmek ve kolayca arızalanmamaları için bakımlarını yapmak.

Army Truck Mechanic Workshop'da atölyemize gelen araçları tamir etmek için bize belli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde aracı tamir edip ya da bakımını yapıp müşteriye teslim etmemiz gerekmekte. Karşımıza farklı türde arızalar çıktığı için her arızayı tamir etmek için özel araçlar kullanıyoruz. Doğru aracı seçmek ve hızlı hareket etmek oyunda dikkat etmemiz gereken en önemli konular.

Army Truck Mechanic Workshop içinde kamyonlar, jipler, askeri araçlar gibi farklı araç türlerini tamir etmenize imkan veriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
White Sand - 3D Games Studio
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