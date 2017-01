Arrow.io, adından da tahmin edeceğiniz üzere Agar.io oyunundan esinlenerek hazırlanmış ok atma oyunu. Android platformundaki tüm okçuluk oyunlarından farklı olarak diğer oyuncularla karşı karşıya gelip ok atmadaki hızınızı gösterebiliyorsunuz.

Sadece online oynanabilen ok atma oyununda Agar.io ve sonraki tüm benzer yapımlarda olduğu gibi dünya genelinde oyuncuların toplandığı olabildiğince geniş bir haritada ilerliyorsunuz. Son derece hızlı olmanız gereken oyunda her an karşınıza bir okçu çıkabiliyor. Bir platformun arkasında gizlenmiş sizi bekleyen pusuculardan yüz yüze gelmekten çekinmeyen profesyonel okçulara her seviyede oyuncuyla karşılaşabiliyorsunuz. Okunuzu doğrudan düşmana yöneltebildiğiniz gibi platformdan çarptırma gibi değişik atışlar da deneyebiliyorsunuz. Tabii ki zor durumlarda kullanabileceğiniz güçlendiriciler de var ki bunlar oyun alanının altında sıralanıyor.

Oyunun kontrol sistemi ise alışma süresi gerektirmeyecek basitlikte. Karakterinizin kontrolünü sağlamak ve okunuzu atmak için sağ ve sol yandaki analog tuşları kullanıyorsunuz.