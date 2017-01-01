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Arrow.io
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Arrow.io

(iOS)
Arrow.io İndir Hemen İndir

114 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Arrow.io
Arrow.io
Arrow.io
Arrow.io
Arrow.io

1. olmak için savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

Arrow.io, Agar.io oyunundan sonra mobil platformda türeyen yapımlardan biri. İsminden de anlayacağınız üzere ok atma oyunu ancak diğer okçuluk oyunlarından çok daha keyifli olduğunu söylemem gerek. Hedef vurarak ilerlemek yerine diğer oyuncularla geniş bir haritada karşı karşıya geliyorsunuz. Kimi zaman kaçarak kimi zaman pusu kurarak kimi zaman da direkt rakibinizin karşısına çıkarak dilediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan online ok atma oyununda seviye atlama sistemi mevcut. Seviye atlamak için diğer oyuncularla karşı karşıya geldiğinizde seri şekilde okunuzu atarak hızlıca indirmeniz gerekiyor. Hızlıca diyorum zira; siz savaşırken arkanızdan biri yaklaşıp sizi kolaylıkla indirebiliyor. Seviye atlamanın faydasını ise oyunun ilerleyen saatlerinde görüyorsunuz. Karakteriniz çok daha yetenekli hale geliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Cheetah Technology Corporation Limited
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