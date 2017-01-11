Artık Antik ya da Modern Bin Farklı Lisanı Boynunuza Asıp Dolaşabilirsiniz

Rosetta Taşı olmasa belki de antik dilleri anlayabilmek ve bugün dünyanın her yönden gelişmesi mümkün olmayacaktı. Rosetta Taşı son 400 yılın en önemli keşiflerinden biri. Rosetta Taşı ya da Reşit Taşı olarak da bilinen bu keşif Mısır’da kale inşa ederken tesadüfen bulunmuştu.

Fransa’da bir enstitüde inceleme altına alınan taşın üzerinde farklı dilde yazılmış bazı transkriptlere rastlanmıştı. Bu diller: Demotik (Mısır'da halkın kullandığı dil), Hiyeroglif ve Antik Yunanca olarak saptanınca antik dillerin birbirine çevrilmesinde devrim yaşanmıştı. Antik Mısır'a ait yazıların çözülmesi ile birlikte Mısırbilim (Egyptology) diye adlandırılan Antik Mısır bilimi doğmuş ve geçmiş yüzyılların açıklığa kavuşması kolaylaşmıştı.

Bunu neden anlattığımıza gelince Rosetta Taşı gibi bin dilde hazırlanmış bir diller arası çeviriler yapabilen bir disk hazırlandı. Bu disk uzaya gönderilen birçok insan yapımı udunun içerisinde dünyayla ilgili en önemli kültürel kaynak için bulunuyor.

1.000 lisanı çevirebilmek için bilgileri bünyesinde barındıran bu disk, insan vücudu üzerinde taşınacak kadar ufaltıldı ve şimdi boynumuza takabileceğimiz hale getirildi. Diskin üzerindeki bilgiler normal 650x zoom yapabilen bir mikroskop ile görüntülenebiliyor. Rosetta Diskinin boyutu yaklaşık 2 santimetre boyunda ve gelecek nesil araştırmaları için büyük önem taşıyan bir hazine olarak görülüyor. Rosetta Diski 1.000 dolarlık bir bağış karşılığında sahiplerini bekliyor. Disk için dilbilimi çalışmaları yapan eğitim kurumlarının şimdiden çok ilgi gösterdiği söyleniyor.