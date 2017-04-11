Artık Instagram'ın Snapchat'ten Eksiği Yok Fazlası Var

Yeni güncellemesiyle, Snapchat’in en çok sevdiğimiz ‘kaybolan fotoğraf ve video paylaşma’ özelliği artık Instagram’da!

4 yıl önce başlayan Instagram Direkt Mesaj uygulaması, Facebook’un uygulamayı bünyesine katmasından sonra her geçen gün geliştirildi ve bugün 375 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Snapchat’i satın alamayınca bitirmeye yemin eden Zuckerberg, her yerde deneyip bir tek Instagram’da tutturabildiği hikaye özelliğinden sonra, Snapchat’i Snapchat yapan özelliği de uygulamaya ekledi.

İşin doğrusu, ‘hikaye çekme’ kısmından kaybolan fotoğraf ve videoları, dilediğimiz kişiyle Kasım ayından beri paylaşabiliyorduk. Fakat aşağıda normal mesajlar yukarıda kaybolmuş baloncuklar kafa karıştırıcılığıyla çok da tutulmamış, kullanıcılarda aynı etkiyi yaratmaya yetmemişti. Bugünden itibaren Instagram’ını güncelleyen tüm kullanıcılar, Direkt Mesajlar kısmına girdiğinde Snapchat uygulamasının çok benzeri bir manzarayla karşılaşacaklar.

‘Kısacası fotoğraf uçar yazı kalır’ mesajlaşma olanağına hoş geldiniz. Üstelik burada mesajlaşma gruplarına da kaybolan fotoğraf ve videolarınızı gönderebileceksiniz. Ne yalan söyleyeyim, ben Snapchat’i telefonumdan silmeye gidiyorum.

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