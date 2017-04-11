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Artık Instagram'ın Snapchat'ten Eksiği Yok Fazlası Var

instagram güncellemesi

Yeni güncellemesiyle, Snapchat’in en çok sevdiğimiz ‘kaybolan fotoğraf ve video paylaşma’ özelliği artık Instagram’da!

4 yıl önce başlayan Instagram Direkt Mesaj uygulaması, Facebook’un uygulamayı bünyesine katmasından sonra her geçen gün geliştirildi ve bugün 375 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Snapchat’i satın alamayınca bitirmeye yemin eden Zuckerberg, her yerde deneyip bir tek Instagram’da tutturabildiği hikaye özelliğinden sonra, Snapchat’i Snapchat yapan özelliği de uygulamaya ekledi.

instagram güncellemesi

İşin doğrusu, ‘hikaye çekme’ kısmından kaybolan fotoğraf ve videoları, dilediğimiz kişiyle Kasım ayından beri paylaşabiliyorduk. Fakat aşağıda normal mesajlar yukarıda kaybolmuş baloncuklar kafa karıştırıcılığıyla çok da tutulmamış, kullanıcılarda aynı etkiyi yaratmaya yetmemişti. Bugünden itibaren Instagram’ını güncelleyen tüm kullanıcılar, Direkt Mesajlar kısmına girdiğinde Snapchat uygulamasının çok benzeri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Kısacası fotoğraf uçar yazı kalır’ mesajlaşma olanağına hoş geldiniz. Üstelik burada mesajlaşma gruplarına da kaybolan fotoğraf ve videolarınızı gönderebileceksiniz. Ne yalan söyleyeyim, ben Snapchat’i telefonumdan silmeye gidiyorum.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

Instagram Doğrudan Mesaj ile PC'den Resim ve Video Gönderimine İzin Veriyor

Snapchat'te Ellerinizi Kullanmadan Video Çekmeye Ne Dersiniz?

Yazar: - 11.04.2017

Artık Instagram'ın Snapchat'ten Eksiği Yok Fazlası Var İçin Yorum Yaz

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