Artweaver ücretsiz ve kullanımı kolay bir resim uygulaması. Kullanıcılara mümkün olan en gerçekçi boyama ortamını sağlamak için düşünülen bu uygulamayı kullanarak resim yapabilir, bunu yaparken çeşitli boyut ve şekildeki fırçaları kullanabilirsiniz.

Karakalem, renkli kalem, guaş, yağlı ve akrilik boya gibi fırça tiplerini özgürce kullanmanıza izin veren bu güzel uygulama, benzer imaj işleme uygulamalarının sunduğu kesme, kopyalama, doldurma gibi araçları da bünyesinde barındırıyor.

Artweaver, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG ve PSD gibi dosya tiplerinin tümünü desteklediği için mevcut fotoğrafları açarak üzerinde değişiklikte yapabilirsiniz. Basit ve kullanışlı tüm efektleri içeren bu özgür yazılım ile geniş çapta seçenekle tüm yeteneğinizi ortaya koyabilirsiniz.

Yeni resimler yapabilmeniz veya varolan reismler üzerinde değişiklikler yapabilmeniz için hem standart hemde gelişmiş araçlar sunan Artweaver, oldukça etkileyici bir program ve ücretsiz versiyonu olmasına rağmen gayet başarılı.

Özellikler:

Birçok farklı dijital fırça desteği

Yeni fırça oluşturmak veya varolanı değiştirmek için bulunan onlarca araç

En popüler ve ortak resim formatlarını desteklemesi

Resim kırpma, kesme, doldurma gibi standart düzenleme araçları

Düzenlenebilir yazı alanları

Efekt filtresi

Birden çok dil desteği

Birçok özelliğe sahip bu programı hemen ücretsiz olarak indirerek, kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim.