Artweaver Free6.0.1
Artweaver ücretsiz ve kullanımı kolay bir resim uygulaması. Kullanıcılara mümkün olan en gerçekçi boyama ortamını sağlamak için düşünülen bu uygulamayı kullanarak resim yapabilir, bunu yaparken çeşitli boyut ve şekildeki fırçaları kullanabilirsiniz.
Karakalem, renkli kalem, guaş, yağlı ve akrilik boya gibi fırça tiplerini özgürce kullanmanıza izin veren bu güzel uygulama, benzer imaj işleme uygulamalarının sunduğu kesme, kopyalama, doldurma gibi araçları da bünyesinde barındırıyor.
Artweaver, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG ve PSD gibi dosya tiplerinin tümünü desteklediği için mevcut fotoğrafları açarak üzerinde değişiklikte yapabilirsiniz. Basit ve kullanışlı tüm efektleri içeren bu özgür yazılım ile geniş çapta seçenekle tüm yeteneğinizi ortaya koyabilirsiniz.
Yeni resimler yapabilmeniz veya varolan reismler üzerinde değişiklikler yapabilmeniz için hem standart hemde gelişmiş araçlar sunan Artweaver, oldukça etkileyici bir program ve ücretsiz versiyonu olmasına rağmen gayet başarılı.
Özellikler:
- Birçok farklı dijital fırça desteği
- Yeni fırça oluşturmak veya varolanı değiştirmek için bulunan onlarca araç
- En popüler ve ortak resim formatlarını desteklemesi
- Resim kırpma, kesme, doldurma gibi standart düzenleme araçları
- Düzenlenebilir yazı alanları
- Efekt filtresi
- Birden çok dil desteği
Birçok özelliğe sahip bu programı hemen ücretsiz olarak indirerek, kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim.
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Artweaver Free 5.0.8 için Funda SOYSAL dedi ki;
şuan yükleniyor.Yorumlara bakılırsa çok güzel olduğu 100de110 (:
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5- Artweaver Free 4.0.4 için Ziyaretçi dedi ki;
çokgüzel bir side emeginize sağlık teşekkkürler :)
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Artweaver Free 4.0.4 için Ziyaretçi dedi ki;
işime yararsa bir karikaür yapacağım umarım işime yarar
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Artweaver Free 4.0.3 için Taylan dedi ki;
Umarım programın faydası olur şimdiden çok teşkürler
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5- Artweaver Free 4.0.2 için ümit dedi ki;
İşime yararsa çok mutlu olacağım çünkü ben 1. sınıf öğretmeniyim...ancak yine de emeğinize sağlık...
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 67 / 46,731
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Boris Eyrich
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