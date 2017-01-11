Ascending Pinball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde oynanabilecek eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir zamanların efsanevi oyunu olan Pinball'ın gelişmiş bir sürümü olarak dikkat çeken Ascending Pinball zevkli bir oyundur.

Klasik Pinball oyununun gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Ascending Pinball, kolay oynanışı ve renkli grafikleriyle dikkat çekiyor. İki farklı oyun modunun yer aldığı oyunda topu aşağı düşürmeden yukarı çıkarıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan oyunda bitmek bilmeyen bir maceranın içerisine atılıyorsunuz. Pinball oyununda olduğu gibi iki farklı kola sahip olan oyunda topa vurarak yukarı taşımaya çalışıyorsunuz. Ayrıca yolunuza çıkan bonus puanları ve yıldızları da toplamalısınız. Kolay bir oynanışı ve minimalist grafikleri bulunan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışmalı ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız.

Eğlenceli sesleri, göze hoş gelen minimalist grafikleri ve kolay oynanışıyla Ascending Pinball oyununu sakın kaçırmayın. Metroda, otobüste ya da arabada zevkle oynayabileceğiniz bir oyun olan Ascending Pinball'e bağımlı olabilirsiniz.

Ascending Pinball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.