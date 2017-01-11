Ascending Pinball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde oynanabileceğiniz Pinball benzeri bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Eğlenceli bir kurgusu bulunan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Bir zamanların efsanesi olan Pinball'ın gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Ascending Pinball oyunu, zevkli zamanlar geçirebileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Kolay oynanışı ve renkli grafikleriyle de ilgi çekici bir görüntüsü bulunan oyunda topu sürekli olarak yukarı taşımaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun ve zamana karşı gibi modlara da sahip olan oyunda dilediğinizi oynayabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan Ascending Pinball'ı sakın kaçırmayın.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yolunuza çıkan bonusları ve yıldızları da toplamanız gerekiyor. Puanınızı yükselterek liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğlenceli kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Ascending Pinball oyunu sizleri bekliyor. Metroda, otobüste ya da arabada zevkle oynayabileceğiniz bir oyun olan Ascending Pinball'e bağımlı olabilirsiniz.

Ascending Pinball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.