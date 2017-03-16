ASELSAN'dan Elektrikli Otobüs Hazır, Çöp Kamyonu da Yakında Geliyor

ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri, TEMSA ile ortak geliştirilen elektrikli otobüsün ilk iki prototipinin hazır olduğunu bildirdi.

ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri Program Müdürü Ali Murat Topçu, Topçu, elektrikli çekiş sistemini bugüne kadar metro araçlarında, tramvaylarda, otobüste kullandıklarını ve bunları denemeye başladıklarını hatırlatarak, "Şu anda testleri de tamamlandığı için artık seri üretime geçmeye hazırız. Yine bu kapsamda şehir içinde kullanılabilecek elektrikli çekiş sistemine sahip çöp kamyonuyla ilgili de çalışmalara başladık. Kısa bir süre sonra da bu faaliyete geçecek." dedi.

Topçu, elektrikli araç üretimi konusunda TEMSA ile yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi, "Toplu ulaşımla ilgili olarak TEMSA ile geliştirdiğimiz bir elektrikli aracımız var. Bu elektrikli aracın ilk iki prototipi hazır. Yurt içinde belediyelerle bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bizce belediyelerin rotalarına çok uygun. Gün içinde hiç kesintisiz, sabahtan akşama kadar sefer yapabilecek şekilde tasarlanmış ve 8-10 dakikada şarj olabilen elektrikli otobüs ürettik. Bu araçlar durağında şoförün dinlenme süresi içerisinde çok kısa sürede şarj oluyor." dedi.

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