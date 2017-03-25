Ashampoo App Manager
Ashampoo App Manager uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki uygulamalar üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olabilirsiniz.
Ashampoo App Manager uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki uygulamalar üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olabilirsiniz.
Ashampoo App Manager uygulaması, cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamaların izinlerini kontrol etme, boyuta göre sıralama, cihazınızı hızlandırmak için gereksiz uygulama dosyalarını silme ve yüklü uygulamaları silme gibi geniş özellikler sunuyor. Uygulamaları isme göre ve boyuta göre sıralayarak inceleyebileceğiniz, listedeki uygulamaların üstüne tıklayarak hangi konumlara erişim izninin olduğunu görebildiğiniz Ashampoo App Manager uygulamasında, bu uygulamaları tek bir dokunuşla da silebilmeniz mümkün.
Uygulama detaylarının bulunduğu sayfada paket ismi, yükleme tarihi ve saati, versiyon ve boyut gibi bilgilerin yanında erişim izinlerinin yer aldığı listeyi de görebilmeniz mümkün. Şüpheli konumlara erişim izninin olduğunu gördüğünüz uygulamaları da çöp kutusu butonuna dokunarak anında silebilmeniz mümkün. Siz de cihazınızdaki uygulamaları kolayca kontrol etmek ve yönetmek istiyorsanız Ashampoo App Manager uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Ashampoo GmbH & Co. KG
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