Ashampoo Auto Clean Up uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek hem performansı hem de pil ömrünü arttırabilirsiniz.

Uygulamaların oluşturduğu gereksiz dosyalar, önbellek dosyaları, silinen uygulamalardan kalan kalıntılar gibi gereksiz dosyalar cihazınızda performansı etkileyebilecek sorunlara yol açabiliyor. Bunun yanında, arka planda çalışan uygulamalar da cihazınızın hem pilinde hem de performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ashampoo Auto Clean Up uygulaması, bu sorunları çözmenizde yardımcı olan oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim.

Sistem ve uygulama önbelleğini temizleme, arka planda çalışan uygulamaları sonlandırma gibi özellikler sunan uygulamada temizlik görevlerini zamanlayabilmeniz de mümkün. Beyaz listeye alınacak uygulamaları seçerek, temizlik ve sonlandırma gibi işlemlerden etkilenmemesini sağlamanıza da imkan tanıyan Ashampoo Auto Clean Up uygulamasını cihazlarınızı optimize etmek için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.