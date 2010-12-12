Ashampoo Burning Studio18.0
Tüm Disklerinizi En Hızlı ve Kolay Yoldan Yazdırın
Ashampoo, CD/DVD/BD yazma aracı Burning Studio'yu gelişen internet dünyasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden dizayn etti. Programın yeni sürümü sadece arayüzünde değil, özelliklerinde de onlarca değişiklikle geliyor. Ashampoo Burning Studio eski sürümünden çok daha hızlı.
Ses ve video dosyalarını hızlı şekilde diske yazdıran program, 720p ve 1080p HD video desteği sunuyor. DVD ve Blu-ray menüleri oluşturmak için entegre bir editörü olan programla kendinize özel menüler tasarlayabilirsiniz. Bulut bilişim desteği getirilen yeni sürümle internet servislerindeki verileri disklere yazdırabiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı için geliştirilen özellikler sayesinde işlem hızınız yükseliyor. Verileri yazdırmadan önce her tür düzenlemeden geçirebileceğiniz editör ve slide show hazırlayabileceğiniz hazır temalar geniş kullanım özelliklerinden bazıları.
Kolay Kullanım Seçeneği (Compact Mode)
Ashampoo Burning Studio'da programın en çok kullanılan özelliklerini içeren bir masaüstü versiyonu bulunuyor. Bu seçenekle veri dosyası yazdırmak hem pratik hem hızlı.
İnternetteki Verileri Yazdırma (Bulut Desteği)
Program Facebook, Dropbox, Flickr ve Picasa hesaplarınızdaki verileri yazdırma seçeneğiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Sosyal ağlarda bulunan resim ve video dosyaları program içerisinden seçilerek disklere kaydedilebiliyor. Artık video ve resim dosyalarının pek çoğunun çevrim içi servislerde saklandığı düşünüldüğünde bu özellikle veriler internet olan heryerden ulaşılabilir hale geliyor.
Video ve Fotoğraflara Direkt Ulaşım
Akıllı telefon veya kameraları bilgisayarınıza bağladıktan sonra kopyalama işlemi yapmadan Ashampoo Burning Studio aracılığıyla direkt ulaşım sağlayın. Fotoğraf ve videolarınızı hemen yazdırın.
Eskisinden Daha Hızlı
Özellikle çok çekirdekli bilgisayarlar için geliştirilen yeni sürüm, en hızlı veri yazdırma programı olma konusunda iddialı. Farklı formattaki videoları hızlı bir şekilde yazdırma işlemi için hazır hale getiren program eskisinden çok daha hızlı bir performans sunuyor.
Yeni Temalar
DVD'ler, filmler, slayt şovlar için hazırlanmış hazır temaların sayısı artırıldı. Ayrıca CD/DVD/Blu-ray disklere etiket hazırlamak için yararlanılabilen editörün fonksiyonları geliştirildi.
Ashampoo Burning Studio Temel Özellikler
- Çok yönlü disk yazıcı: Dosyalarınızı yedekleyebilir veya Blu-Ray, DVD veya CD'ye yazdırabilirsiniz.
- Profesyonel DVD Yazma: Slayt gösterileri ve video diskler oluşturma
- Müzik CD'leri ve MP3/WMA diskleri oluşturma
- Dış görünüm ve kapak tasarımları oluşturma
- Disk görüntüleri oluşturma
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Ashampoo Burning Studio 14.0.9 için cahit dedi ki;
selamlar ben 12 yi kullanırım, bu sürümü benim 7 gb'lık tek kalıplı ıso dosyası var. ben bu ıso dosyasını 2 ye bölüp, 2 dvdye yüklemek isterim. bu sürümünde buna olanak verir mi, 2 partlı kalıplı dosyayı bir part kalıp haline(1 gb) dönüştürebiliyorum. ama bir türlü 7 gblık biı ıso kalıplı dosyayı 2 ye bölemedi. bbunda bu özellik varmıdır yoksa 12 dede varda ben mi bilmiyorum
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5- Ashampoo Burning Studio 14 için erhan dedi ki;
çok teşekkür ederim tam indir adminine eline sağlık
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5- Ashampoo Burning Studio 2013 için ahmut cacı dedi ki;
süperdi teşekürler tam indir adminine tşklArtı Yönleri: sdsa Eksi Yönleri: dasda
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5- Ashampoo Burning Studio 2013 için huseyingonul7 dedi ki;
ben sınırsız yaptım bunu gerçekten çok güzel
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Ashampoo Burning Studio 2013 için Invisible-War dedi ki;
Proqramin son surumu sitesinde 12.. Fakat sizler nasil 2013 versiyonu diyorsunuz ki.. : /
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Türkçe Almanca ispanyolca İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 19 / 101,926
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Ashampoo
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