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Ashampoo Good Night Scheduler
TamindirMobilVerimlilikAshampoo Good Night Scheduler - Android Için Pil Koruma Uygulaması

Ashampoo Good Night Scheduler

Ashampoo Good Night Scheduler İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ashampoo Good Night Scheduler
Ashampoo Good Night Scheduler
Ashampoo Good Night Scheduler
Ashampoo Good Night Scheduler

Ashampoo Good Night Scheduler uygulaması, Android cihazlarınızı siz uykudayken optimize ederek batarya gücünü korumanızı sağlıyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 50 dakika önce

Ashampoo Good Night Scheduler uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızı siz uykudayken optimize ederek batarya gücünü korumanızı sağlıyor.

Uyuduğunuz saatlerde, ders saatlerinizde ya da cihazınızı kullanmadığınız diğer zamanlarda pilinizin çabuk bitmesini istemiyorsanız, Ashampoo Good Night Scheduler uygulamasından faydalanabilirsiniz. Belirlediğiniz zaman aralıklarında cihazınızda Wi-Fi, mobil veri gibi özellikleri devre dışı bırakan uygulama, bu sayede pil gücünüzü korumanızda kolaylık sağlıyor.

Uyku, ders, iş vb. etiketler oluşturduktan sonra bu zaman dilimlerinde cihazınızdaki arka plan uygulamalarını durdurma, Wi-Fi, mobil veri, Bluetooth gibi özellikleri devre dışı bırakma, arka plan senkronizasyonunu durdurma ve zamanlama aktif olduğunda bildirim gönderme gibi seçenekleri ayarlamanıza izin veren uygulamada, çeşitli uygulamaları Beyaz Liste’ye ekleyerek herhangi bir işlemden etkilenmemesini de sağlayabiliyorsunuz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Ashampoo GmbH & Co. KG
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