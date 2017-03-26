Ashampoo Good Night Scheduler uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızı siz uykudayken optimize ederek batarya gücünü korumanızı sağlıyor.

Uyuduğunuz saatlerde, ders saatlerinizde ya da cihazınızı kullanmadığınız diğer zamanlarda pilinizin çabuk bitmesini istemiyorsanız, Ashampoo Good Night Scheduler uygulamasından faydalanabilirsiniz. Belirlediğiniz zaman aralıklarında cihazınızda Wi-Fi, mobil veri gibi özellikleri devre dışı bırakan uygulama, bu sayede pil gücünüzü korumanızda kolaylık sağlıyor.

Uyku, ders, iş vb. etiketler oluşturduktan sonra bu zaman dilimlerinde cihazınızdaki arka plan uygulamalarını durdurma, Wi-Fi, mobil veri, Bluetooth gibi özellikleri devre dışı bırakma, arka plan senkronizasyonunu durdurma ve zamanlama aktif olduğunda bildirim gönderme gibi seçenekleri ayarlamanıza izin veren uygulamada, çeşitli uygulamaları Beyaz Liste’ye ekleyerek herhangi bir işlemden etkilenmemesini de sağlayabiliyorsunuz.